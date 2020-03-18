Почти половина водителей маршрутного такси в Одессе в среду не вышли в рейс потому, что они боятся получить штраф в размере более 600 долларов за нарушение запрета на перевозку больше десяти пассажиров в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом 18 марта сообщил замдиректора департамента транспорта Сергей Щербань

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Маршрутчики боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков», — цитирует его местное издание «Думская».

По данным журналистов, на остановках общественного транспорта собираются толпы людей, а на конечных станциях через громкоговоритель упрашивают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи.