Правительство Украине ранее в рамках всеобщего карантина приняло решение о прекращении с 12.00 (13.00 мск) среды автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения, а также о прекращении работы метро.
«Маршрутчики боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков», — цитирует его местное издание «Думская».
По данным журналистов, на остановках общественного транспорта собираются толпы людей, а на конечных станциях через громкоговоритель упрашивают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи.