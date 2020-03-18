В Ивано-Франковской области в больнице скончалась 56-летняя женщина, у которой подозревают новый коронавирус COVID-19. Об этом 18 марта сообщает «Укринформ» со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк рассказал, что женщина заболела в пятницу, 13 марта. Тогда у нее была повышена температура и был сухой кашель. В воскресенье, 15 марта, она обратилась к семейному врачу, но от предложенной госпитализации отказалась. В понедельник, 16 марта, у нее появилась одышка, и ее доставили на скорой в инфекционную больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная 56 лет, жительница Ивано-Франковска… Выставили диагноз — грипп «А», осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследование, был ли у больной коронавирус, в работе. Пока не подтверждено, что эта смерть наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы отправлены в Киев», — сказал Федоров.