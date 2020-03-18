Запрет не распространяется на специалистов, которые участвуют в космических программах и готовят к запуску космические аппараты.
Ограничения касаются граждан КНР, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии, Индии, Ирака, Филиппин, США.
Иностранцам не будут выдавать пропуска до 15 апреля. Также закрыт въезд в город и для приглашенных жителями Байконура. Не смогут туда попасть и командировочные.
Карантин в Байконуре продлится до 5 апреля. Школьников и студентов власти отправили на каникулы, а также отменили массовые мероприятия.
Сотрудникам предприятий перед выходом на работу будут измерять температуру.