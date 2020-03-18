Запрет не распространяется на специалистов, которые участвуют в космических программах и готовят к запуску космические аппараты.

Ограничения касаются граждан КНР, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии, Индии, Ирака, Филиппин, США.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Иностранцам не будут выдавать пропуска до 15 апреля. Также закрыт въезд в город и для приглашенных жителями Байконура. Не смогут туда попасть и командировочные.

Карантин в Байконуре продлится до 5 апреля. Школьников и студентов власти отправили на каникулы, а также отменили массовые мероприятия.

Сотрудникам предприятий перед выходом на работу будут измерять температуру.

 

 

 