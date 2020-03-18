Гражданам стран, охваченных пандемией коронавируса, власти Байконура запретили въезд в город. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт городской администрации

Запрет не распространяется на специалистов, которые участвуют в космических программах и готовят к запуску космические аппараты.

Ограничения касаются граждан КНР, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии, Индии, Ирака, Филиппин, США.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Карантин в Байконуре продлится до 5 апреля. Школьников и студентов власти отправили на каникулы, а также отменили массовые мероприятия.

Сотрудникам предприятий перед выходом на работу будут измерять температуру.