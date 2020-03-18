Ранее британские СМИ сообщали о том, что арестованная в прошлом году в Лондоне как «необоснованное богатство» недвижимость является собственностью спикера сената Казахстана Дариги Назарбаевой, ее сына Нурали Алиева и его жены Аиды.
«Причем Назарбаев в последнее время все больше и больше демонстрирует свою лояльность Москве, нежели раньше. Это, наверное, как-то беспокоит Запад, и они пытаются как-то воздействовать», — пояснил эксперт.
При этом, считает политолог, Запад вряд ли пойдет на то, чтобы Казахстан резко дистанцировался от Москвы и стал устраивать какие-то инциденты внутри страны, поскольку Запад вкладывает в республику большие инвестиции.
По его сведениям, США уже вложили в Казахстан около 50 млрд долларов, а в ближайшие годы ожидаются еще около 30 млрд инвестиций, в первую очередь в развитие Тенгизского нефтяного месторождения.
Исходя из этого американцам невыгодно, чтобы на территории Казахстана произошла серьезная дестабилизация политической ситуации, заключил собеседник издания.