Дело о конфискации имущества семьи Назарбаевых в Лондоне можно расценить как давление в первую очередь на его дочь Даригу как на его потенциальную преемницу. Она по всем признакам тоже придерживается промосковского курса, как и ее отец. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia Дариги Назарбаевой, ее сына Нурали Алиева и его жены Аиды.

«Причем Назарбаев в последнее время все больше и больше демонстрирует свою лояльность Москве, нежели раньше. Это, наверное, как-то беспокоит Запад, и они пытаются как-то воздействовать», — пояснил эксперт.

При этом, считает политолог, Запад вряд ли пойдет на то, чтобы Казахстан резко дистанцировался от Москвы и стал устраивать какие-то инциденты внутри страны, поскольку Запад вкладывает в республику большие инвестиции.

По его сведениям, США уже вложили в Казахстан около 50 млрд долларов, а в ближайшие годы ожидаются еще около 30 млрд инвестиций, в первую очередь в развитие Тенгизского нефтяного месторождения.

Исходя из этого американцам невыгодно, чтобы на территории Казахстана произошла серьезная дестабилизация политической ситуации, заключил собеседник издания.