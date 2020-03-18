Утром, 18 марта, Минзрав сообщал о 26 случаях заболевания в стране.
Двое из последних заразившихся недавно вернулись из Австрии и находятся на лечении в больнице Клайпедского университета, еще двое — в вильнюсской клинике «Сантарос». Один из них недавно вернулся из Швеции, другой — из Великобритании. Еще один литовец, вернувшийся из Британии, находится в республиканской больнице Шяуляя.
Еще двое заболевших проходят лечение в клинической больнице Каунаса. Один из них прилетел из Великобритании, подробности заражения второго пока выясняются.
По решению властей Литвы все литовцы, возвращающиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин и срочно обратиться к медикам при появлении симптомов коронавируса.