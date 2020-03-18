В Литве число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 33. Об этом в среду, 18 марта, сообщило Министерство здравоохранения республики, передает Sputnik Литва

Утром, 18 марта, Минзрав сообщал о 26 случаях заболевания в стране.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк вернулись из Австрии и находятся на лечении в больнице Клайпедского университета, еще двое — в вильнюсской клинике «Сантарос». Один из них недавно вернулся из Швеции, другой — из Великобритании. Еще один литовец, вернувшийся из Британии, находится в республиканской больнице Шяуляя.

Еще двое заболевших проходят лечение в клинической больнице Каунаса. Один из них прилетел из Великобритании, подробности заражения второго пока выясняются.

По решению властей Литвы все литовцы, возвращающиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин и срочно обратиться к медикам при появлении симптомов коронавируса.