Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером и попросил о поставках медицинского оборудования и медикаментов. Об этом 18 марта сообщается на официальном сайте представительства украинского лидера

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