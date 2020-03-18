Андрей Лесик: Запад помогал Украине оружием для убийства своих граждан, а с коронавирусом мы разбираемся сами
Андрей Лесик: Запад помогал Украине оружием для убийства своих граждан, а с коронавирусом мы разбираемся сами
© Facebook, Андрей Лесик
Зеленский отметил важность сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса. «Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированного по поручению Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.    