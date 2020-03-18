Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером и попросил о поставках медицинского оборудования и медикаментов. Об этом 18 марта сообщается на официальном сайте представительства украинского лидера
Зеленский отметил важность сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса. «Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированного по поручению Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.
Украина.ру на Youtube
«Новый гражданин»: можно ли получить 200 тысяч рублей при оформлении гражданства РФ?
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.