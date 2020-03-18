Введенные на Украине противокоронавирусные мероприятия не навредят экономике страны, так как от нее почти ничего не осталось. Об этом журналист Владимир Скачко сказал в интервью изданию Украина.ру 17 марта

Владимир Скачко объяснил, почему коронавирус выгоден украинской власти - видео ©

По мнению Скачко, введенный в стране карантин окончательно «добьет» остатки малого и среднего бизнеса, так как «загонит» тех немногих потребителей, кто еще поддерживает на плаву эти сегменты бизнеса.

«Так называемую большую индустрию [карантин] не затронет по той простой причине, что от нее почти ничего не осталось. А нет хвоста — в нем и блохи не заведутся», — заявил журналист.

Согласно условиям карантина, в ряде городов Украины прекратили работу все заведения сферы услуг, за исключением продуктовых магазинов, АЗС, банков и аптек. Также было ограничено движение пассажирского транспорта и остановлена работа метро.

Эксперты убеждены, что подобные ограничения приведут к повторному возникновению на Украине подпольного рынка, что лишит госбюджет большой части налогов.