Во вторник, 17 марта, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)».
По мнению Скачко, введенный в стране карантин окончательно «добьет» остатки малого и среднего бизнеса, так как «загонит» тех немногих потребителей, кто еще поддерживает на плаву эти сегменты бизнеса.
«Так называемую большую индустрию [карантин] не затронет по той простой причине, что от нее почти ничего не осталось. А нет хвоста — в нем и блохи не заведутся», — заявил журналист.
Согласно условиям карантина, в ряде городов Украины прекратили работу все заведения сферы услуг, за исключением продуктовых магазинов, АЗС, банков и аптек. Также было ограничено движение пассажирского транспорта и остановлена работа метро.
Эксперты убеждены, что подобные ограничения приведут к повторному возникновению на Украине подпольного рынка, что лишит госбюджет большой части налогов.