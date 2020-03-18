Кличко рассказал, как киевлянам добираться до работы во время карантина

По словам Кличко, большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуск.
«Но есть и те, кто заставляет людей ездить на работу, угрожая увольнением! Это безответственно в ситуации ограничительных мер! Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу», — написал он.
Также мэр призвал власти контролировать выполнение руководителями такого распоряжения.