Кличко рассказал, как киевлянам добираться до работы во время карантина

Мэр Киева Виталий Кличко пропросил Кабмин обязать работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом 18 марта он сообщил в своем Telegram-канале

Кличко переложил ответственность за транспортный коллапс в Киеве на центральную власть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но есть и те, кто заставляет людей ездить на работу, угрожая увольнением! Это безответственно в ситуации ограничительных мер! Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу», — написал он.

Также мэр призвал власти контролировать выполнение руководителями такого распоряжения.