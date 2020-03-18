Несмотря на объявленный карантин из-за коронавируса жители города Фастов в Киевской области устроили акцию протеста против запрета пригородных электричек. Об этом 18 марта сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook пользователя Александра Рудоманова

«Медицина для богатых, а умирать будут бедные»: Скачко о последствиях коронавируса для Украины © РИА Новости, Нина Зотина

При этом, несмотря на то, что во время карантина запрещается устраивать собрания численностью свыше 60 человек, люди решили попытаться вернуть себе возможность добираться в Киев на работу.

Накануне власти Украины ввели крайне жесткие меры в борьбе с коронавирусом. Прекращена работа всех заведений сферы услуг, за исключением продуктовых магазинов, АЗС, банков и аптек, установлено ограничение движения пассажирского транспорта внутри страны, прекратило работу метро.