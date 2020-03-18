«В Фастове протестуют против отмены электричек, перекрывая пути. Полиция что-то будет делать?» — написал он.
При этом, несмотря на то, что во время карантина запрещается устраивать собрания численностью свыше 60 человек, люди решили попытаться вернуть себе возможность добираться в Киев на работу.
Накануне власти Украины ввели крайне жесткие меры в борьбе с коронавирусом. Прекращена работа всех заведений сферы услуг, за исключением продуктовых магазинов, АЗС, банков и аптек, установлено ограничение движения пассажирского транспорта внутри страны, прекратило работу метро.