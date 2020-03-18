«Есть более 20 человек во фракции, которые точно за ЕС, против сдачи Украины и имеют четкие "красные линии". Это реально патриотичные люди, которых беспокоит, что происходит в Минске и вокруг президента и [руководителя Офиса главы государства Андрея] Ермака. Но никто с ними не советуется. Вот под письмом относительно [советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея] Сивохо собрались почти все», — сказал он.
Предпосылками для возникновения вероятной группы послужили инициативы по созданию Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) с участием представителей ДНР и ЛНР и презентация Сивохо платформы примирения с Донбассом.