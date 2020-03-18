В партии «Слуга народа» может образоваться проевропейская либеральная группа, которая будет поддерживать инициативы президента Украины Владимира Зеленского и выступать за Евросоюз. Об этом 18 марта сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в «Слуге народа»

Без Порошенко: Тимошенко предложила Зеленскому объединить проевропейские партии © Facebook, Юлія Тимошенко | Перейти в фотобанк Андрея] Ермака. Но никто с ними не советуется. Вот под письмом относительно [советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея] Сивохо собрались почти все», — сказал он.

Предпосылками для возникновения вероятной группы послужили инициативы по созданию Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) с участием представителей ДНР и ЛНР и презентация Сивохо платформы примирения с Донбассом.