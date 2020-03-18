Во вторник, 17 марта, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)».
По мнению Скачко, это было своевременным действием, однако он подчеркнул необходимость подкрепить все утвержденные законом мероприятия денежными влияниями.
«А вот с этим могут быть проблемы. Во-первых, потому, что в Украине медицинской реформой практически уничтожена медицина — создана медицина для богатых, а умирать будут бедные. Во-вторых, Украина должна выплачивать всевозможные средства и по долгам, и обслуживать социальные цели, а денег на это нет», — отметил эксперт.
При этом он сравнил украинскую власть с петухом, который прокукарекал и которого не волнует, наступит ли после этого утро. «Проблемы индейцев шерифа не волнуют», — сказал журналист.