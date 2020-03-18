Украинский журналист Владимир Скачко рассказал, в чем заключается главная проблема реализации положений нового закона Украины по противодействию коронавирусу. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 17 марта

Владимир Скачко объяснил, почему коронавирус выгоден украинской власти - видео ©

По мнению Скачко, это было своевременным действием, однако он подчеркнул необходимость подкрепить все утвержденные законом мероприятия денежными влияниями.

«А вот с этим могут быть проблемы. Во-первых, потому, что в Украине медицинской реформой практически уничтожена медицина — создана медицина для богатых, а умирать будут бедные. Во-вторых, Украина должна выплачивать всевозможные средства и по долгам, и обслуживать социальные цели, а денег на это нет», — отметил эксперт.

При этом он сравнил украинскую власть с петухом, который прокукарекал и которого не волнует, наступит ли после этого утро. «Проблемы индейцев шерифа не волнуют», — сказал журналист.