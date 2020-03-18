Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы по возможности оставаться дома в период карантина, подчеркнув, что решение о закрытии метро принимал не он, а президент Владимир Зеленский. Об этом 18 марта он написал в своем Telegram-канале

Политолог Богатырев о карантине в Киеве: Все спокойно, хотя паника заразна © Facebook, Даниил Богатырев отметил, что его работа мотивирована перевозкой только тех жителей города, которым действительно необходимо ехать на работу. По его словам, это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города.

«Все остальные должны оставаться дома!… Сегодня впервые киевляне не смогли воспользоваться метро. Я понимаю неудобства для людей из-за приостановки работы метрополитена. И, хотя такое решение принимала не городская власть, подобные мероприятия — вынужденные и на упреждение», — написал он.

Кличко отметил, что легкомыслие и игнорирование вызова — это опасность создать ситуацию, похожую на сложившуюся, например, в Италии.