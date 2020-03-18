Евро-2020 под угрозой. Спонсорам посоветовали прекратить подготовку к турниру
Евро-2020 под угрозой. Спонсорам посоветовали прекратить подготовку к турниру
© РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк
Так, зрители не смогут посмотреть в живую субботние игры, который состоятся в 15:00 21 марта:

— «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) — «Крымтеплица» (Молодежное);

— «Океан» (Керчь) — «Инкомспорт» (Ялта);

— «Севастополь» — «Евпатория».

Также без болельщиков пройдет воскресный матч в 15:00 22 марта между «Кызылташ» (Бахчисарай) и «ТСК-Таврия» (Симферополь).

Увидеть трансляции всех игр болельщики смогут на сайте Крымского футбольного союза.

Тем временем из-за пандемии коронавируса в настоящий момент приостановлено проведение большинства европейских чемпионатов, включая турниры в украинской и российской Премьер-лигах.