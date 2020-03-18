Так, зрители не смогут посмотреть в живую субботние игры, который состоятся в 15:00 21 марта:
— «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) — «Крымтеплица» (Молодежное);
— «Океан» (Керчь) — «Инкомспорт» (Ялта);
— «Севастополь» — «Евпатория».
Также без болельщиков пройдет воскресный матч в 15:00 22 марта между «Кызылташ» (Бахчисарай) и «ТСК-Таврия» (Симферополь).
Увидеть трансляции всех игр болельщики смогут на сайте Крымского футбольного союза.
Тем временем из-за пандемии коронавируса в настоящий момент приостановлено проведение большинства европейских чемпионатов, включая турниры в украинской и российской Премьер-лигах.