Матчи чемпионата Крыма по футболу состоятся согласно расписанию, однако часть из них ввиду распространения в мире коронавируса пройдет без зрителей. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Крымского футбольного союза

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