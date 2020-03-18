Депутат Верховной Рады от группы «Доверие» Сергей Шахов подтвердил, что болен коронавирусом, и рассказал, что врачи несколько дней не могли это установить. Соответствующее видеообращение он обнародовал 18 марта в своем Facebook

Депутат заявил, что чувствует себя хорошо. Три дня назад, по его словам, температура поднялась до 38 градусов. Он сразу вызвал врачей частной клиники «Добробут», которые по приезду взяли анализ на грипп и заявили, что тестов для проверки коронавируса у них нет. Мэр Херсона назвал экспресс-тесты на коронавирус барахлом © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк

На второй день болезни, по словам Шахова, врачи приехали, чтобы проверить его легкие, и посоветовали «бахнуть сто граммов». При этом депутат не уточнил, из какой клиники приезжали на этот раз, но рассказал, что настоял, чтобы его проверили на Covid-19.

«Когда взяли анализы на коронавирус, только сегодня мне позвонили из лаборатории и сказали, что подтвердили кокронавирус… Но это не так страшно, как говорят», — заявил Шахов.

Кроме того, депутат сообщил, что находится на карантине дома и якобы не подпускает к себе никого. При этом Шахов с кем-то говорил, когда настраивал трансляцию. Также парламентарий пообещал периодически выкладывать информацию о своем состоянии.