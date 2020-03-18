Офис президента Украины Владимира Зеленского срочно собирается на совещание, чтобы обсудить вопрос введения карантина в Раде из-за зараженного коронавирусом депутата. Об этом 18 марта сообщил канал в Telegram «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины

«В Офисе президента собирается срочное совещание по поводу положительного результата на коронавирус у народного депутата. Будет сделан повторный анализ и если результат повториться Рада закроется на карантин», — говорится в сообщении.