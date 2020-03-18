«В Офисе президента собирается срочное совещание по поводу положительного результата на коронавирус у народного депутата. Будет сделан повторный анализ и если результат повториться Рада закроется на карантин», — говорится в сообщении.
«В Офисе президента собирается срочное совещание по поводу положительного результата на коронавирус у народного депутата. Будет сделан повторный анализ и если результат повториться Рада закроется на карантин», — говорится в сообщении.
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