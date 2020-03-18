Власти Киргизии поместили на карантин 135 граждан, которые летели в самолете из Саудовской Аравии с тремя людьми, зараженными Covid-19. Об этом в среду, 18 марта, сообщил замминистра здравоохранения Толо Исаков, передает Sputnik Киргизия

Речь идет о паломниках, которые выезжали в Саудовскую Аравию на Малый хадж и 12 марта возвращались рейсом Air Arabia вместе с тремя людьми, у которых позже был выявлен коронавирус.

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

«Более 300 человек госпитализированы. Это те, которые непосредственно контактировали с зараженными коронавирусом. Они находятся на домашнем карантине. Принимаются меры, ситуация нестабильная, напряженная. Случилось то, что случилось, не стоит паниковать. Мы не такое видели — лет 5-6 назад был птичий грипп, до этого атипичная пневмония. Мы проверили все подозрительные факты, преодолели это все», — отметил Исаков.

Согласно последним данным, в Киргизии выявлено три случая заражения коронавирусом — у мужчин, которые недавно вернулись из Саудовской Аравии.