В ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) останутся без молодого пополнения из-за приостановки весеннего призыва в разгар эпидемии коронавируса. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook

Приостановить вызов граждан, годных к строевой службе, на призывные участки и областные сборочные пункты распорядился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сикорский.

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Тем временем военкоматы продолжат работать с военно-учетными документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.

Изучают возможность переноса весеннего призыва на более поздний срок и российские власти, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости.

«Хороший вопрос, будем изучать», — цитирует его РИА Новости.

Призыв на военную службу в России начинается 1 апреля и длится до 15 июля.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, перенести на другую дату могут и голосование по поправкам в Конституцию, запланированное на 22 апреля. Российские власти пойдут на этот шаг, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться.