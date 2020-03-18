Приостановить вызов граждан, годных к строевой службе, на призывные участки и областные сборочные пункты распорядился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сикорский.
Эти ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Тем временем военкоматы продолжат работать с военно-учетными документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.
Изучают возможность переноса весеннего призыва на более поздний срок и российские власти, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости.
«Хороший вопрос, будем изучать», — цитирует его РИА Новости.
Призыв на военную службу в России начинается 1 апреля и длится до 15 июля.
По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, перенести на другую дату могут и голосование по поправкам в Конституцию, запланированное на 22 апреля. Российские власти пойдут на этот шаг, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться.