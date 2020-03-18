Легенда советского и белорусского футбола Сергей Алейников раскритиковал решение Федерации футбола республики проводить чемпионат страны со зрителями, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом 18 марта сообщает спортивное издание Tribuna.com

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«Кому и что она хочет доказать? Турнир же только начинается. Вполне можно было прислушаться к рекомендациям УЕФА и отложить первые матчи хотя бы на пару недель», — указал Алейников.

По его мнению, пускать зрителей на матч — просто безрассудство, так как нельзя рисковать здоровьем людей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался закрывать границы республики в ответ на действия российской стороны. По его словам, эти меры бесполезны.

Всемирная организация здравоохранения при этом поддержала это решение, отметив, что запрет на пересечение границ и провоз товаров не эффективны в условиях пандемии.