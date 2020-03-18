Спортсмен отметил, что относится к такому решению белорусской федерации футбола с некоторым недопониманием.
«Кому и что она хочет доказать? Турнир же только начинается. Вполне можно было прислушаться к рекомендациям УЕФА и отложить первые матчи хотя бы на пару недель», — указал Алейников.
По его мнению, пускать зрителей на матч — просто безрассудство, так как нельзя рисковать здоровьем людей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался закрывать границы республики в ответ на действия российской стороны. По его словам, эти меры бесполезны.
Всемирная организация здравоохранения при этом поддержала это решение, отметив, что запрет на пересечение границ и провоз товаров не эффективны в условиях пандемии.