«Коронавирус распространился. "Евровидение-2020" в Роттердаме, как ожидается, будет отменено. Министерство здравоохранения Нидерландов рекомендует отказаться от проведения конкурса даже без аудитории», — говорится в анонсе сюжета.
התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל— כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020
הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm
Тем не менее официального подтверждения этой информации нет. Так, в Twitter-аккаунте «Евровидения» 17 марта сообщалось, что организаторы конкурса следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире и вскоре раскроют больше информации.
«Мы понимаем, что вы с нетерпением ждете новостей о судьбе нынешнего "Евровидения"… Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», — говорится в сообщении.
An update about the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/z2eWk6Bp3g— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 17, 2020