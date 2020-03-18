«Коронавирус распространился. "Евровидение-2020" в Роттердаме, как ожидается, будет отменено. Министерство здравоохранения Нидерландов рекомендует отказаться от проведения конкурса даже без аудитории», — говорится в анонсе сюжета.

Организаторы «Евровидения-2020» продолжают готовиться к проведению конкурса
Организаторы «Евровидения-2020» продолжают готовиться к проведению конкурса
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Тем не менее официального подтверждения этой информации нет. Так, в Twitter-аккаунте «Евровидения» 17 марта сообщалось, что организаторы конкурса следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире и вскоре раскроют больше информации.

«Мы понимаем, что вы с нетерпением ждете новостей о судьбе нынешнего "Евровидения"… Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», — говорится в сообщении.