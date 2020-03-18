Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» будет отменен на фоне пандемии коронавируса. Об этом 17 марта израильская корпорация телерадиовещания «Кан» сообщила в Twitter со ссылкой на свои источники

«Коронавирус распространился. "Евровидение-2020" в Роттердаме, как ожидается, будет отменено. Министерство здравоохранения Нидерландов рекомендует отказаться от проведения конкурса даже без аудитории», — говорится в анонсе сюжета.

התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל

הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020

Организаторы «Евровидения-2020» продолжают готовиться к проведению конкурса © eurovision.ua | eurovision.ua | Перейти в фотобанк

«Мы понимаем, что вы с нетерпением ждете новостей о судьбе нынешнего "Евровидения"… Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», — говорится в сообщении.