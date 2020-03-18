По сведениям дипломатов, пятеро лечатся в Германии, по два в Италии и Польше, по одному в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдавии и Доминикане.
«Всего на карантине за пределами Украины находятся 744 украинца, в Египте — 712 (в двух гостиницах), в Бразилии — 16, в Германии — 7. По три — в Доминиканской Республике, ОАЭ и Молдове», — сказано в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что 13 марта от коронавируса умерла украинка в Италии, однако пятеро граждан выздоровели: четверо в Японии и одна украинка — в той же Италии.
Ранее также сообщалось, что из разных стран только за последние дни 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев, и в дальнейшем ежедневно будут осуществлены десятки рейсов.