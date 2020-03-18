Число находящихся за границей инфицированных коронавирусом COVID-19 граждан Украины достигло 12 человек. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба МИД страны

Почти 500 украинцев ждут эвакуации из Италии и Мальты – посольство © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

«Всего на карантине за пределами Украины находятся 744 украинца, в Египте — 712 (в двух гостиницах), в Бразилии — 16, в Германии — 7. По три — в Доминиканской Республике, ОАЭ и Молдове», — сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что 13 марта от коронавируса умерла украинка в Италии, однако пятеро граждан выздоровели: четверо в Японии и одна украинка — в той же Италии.

Ранее также сообщалось, что из разных стран только за последние дни 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев, и в дальнейшем ежедневно будут осуществлены десятки рейсов.