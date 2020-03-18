«Аэрофлот» готов организовать вывоз россиян из Черногории в самое ближайшее время, но разрешения на это пока нет. Об этом 18 марта заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова во время общения с журналистами

Коронавирус прошёлся. Города Германии выглядят как в сценах из фильмов ужасов © REUTERS, FBI/ELO/Fabian Bimmer | REUTERS, FBI/ELO/Fabian Bimmer | Перейти в фотобанк

По ее словам, перевозчику до сих пор не разрешают организовать чартерные рейсы в Тиват, где находятся более 1 тыс. пассажиров, около 900 из которых должны были лететь «Победой», а порядка 120 — «Аэрофлотом».

«Это семьи с детьми, пожилые люди», — пояснила Спивакова.

Она отметила, что «Аэрофлот» попросил содействия у Росавиации и МИД, но, несмотря на все принимаемые меры, решения до сих пор нет.

Ранее в Черногории сообщили о двух первых случаях заражения коронавирусом и закрыли границы для иностранцев, а также приостановили авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.