Ранее РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российским авиационным властям, сообщали, что Подгорица требовала за разрешение на эвакуацию россиян доставить из Москвы в Тиват 50 граждан Черногории без билетов.
По ее словам, перевозчику до сих пор не разрешают организовать чартерные рейсы в Тиват, где находятся более 1 тыс. пассажиров, около 900 из которых должны были лететь «Победой», а порядка 120 — «Аэрофлотом».
«Это семьи с детьми, пожилые люди», — пояснила Спивакова.
Она отметила, что «Аэрофлот» попросил содействия у Росавиации и МИД, но, несмотря на все принимаемые меры, решения до сих пор нет.
Ранее в Черногории сообщили о двух первых случаях заражения коронавирусом и закрыли границы для иностранцев, а также приостановили авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.