Из Италии 424 гражданина Украины хотят вернуться на родину, из Мальты - 43 украинца. Об этом 18 марта сообщает посольство Италии на Украине в Facebook

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«На сегодняшний день список лиц, которые хотят уехать из Италии в Украину, составляет 424 человека, а из Мальты — 43 человека», — говорится в сообщении.

В целом из разных стран только за последние дни 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев, и в дальнейшем ежедневно будут осуществлены десятки рейсов.