Отмечается, что посольство и генеральные консульства на территории Италии продолжают круглосуточно получать обращения, которые регистрируются для формирования списков людей, нуждающихся в помощи.
«На сегодняшний день список лиц, которые хотят уехать из Италии в Украину, составляет 424 человека, а из Мальты — 43 человека», — говорится в сообщении.
В целом из разных стран только за последние дни 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев, и в дальнейшем ежедневно будут осуществлены десятки рейсов.