«Украина не бросает своих в беде. 174 гражданина Украины уже вылетели "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены. Спасибо за хорошую работу посольству Украины, и благодарен авиакомпании за готовность идти навстречу. Продолжаем возвращать своих», — заявил Кулеба.
Україна не залишає своїх у біді. 174 громадянина України вже вилетіли Австрійськими авіалініями додому з 🇦🇹Відня. Дякую за хорошу роботу Посольству України та вдячний авіакомпанії за готовність іти назустріч. Продовжуємо повертати своїх 🇺🇦 pic.twitter.com/hmphoi9Cq3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020