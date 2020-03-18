Україна не залишає своїх у біді. 174 громадянина України вже вилетіли Австрійськими авіалініями додому з 🇦🇹Відня. Дякую за хорошу роботу Посольству України та вдячний авіакомпанії за готовність іти назустріч. Продовжуємо повертати своїх 🇺🇦 pic.twitter.com/hmphoi9Cq3