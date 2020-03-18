«Украина не бросает своих в беде. 174 гражданина Украины уже вылетели "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены. Спасибо за хорошую работу посольству Украины, и благодарен авиакомпании за готовность идти навстречу. Продолжаем возвращать своих», — заявил Кулеба.  

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