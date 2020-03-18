Коммунальные службы Алма-Аты мобилизованы на время карантина. Об этом 18 марта сообщил Интерфакс-Казахстан со ссылкой на руководителя городского управления зеленой экономики Диаса Ахметкалиева

Улицы крупнейшего мегаполиса Казахстана будут мыть дважды в день, чтобы избежать распространения эпидемии коронавируса. «Организована работа по дезинфекции уличных детских игровых площадок в парках и скверах, уличных урн и контейнерных площадок», — заверил Ахметкалиев на пресс-конференции, добавив, что дезинфицирующий раствор не опасен для людей. Алтайский край отменил прямые поезда в Казахстан из-за коронавируса © CC0, Pixabay К 18 марта в Казахстане зарегистрировали 35 случаев коронавирусной инфекции.