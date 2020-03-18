Улицы крупнейшего мегаполиса Казахстана будут мыть дважды в день, чтобы избежать распространения эпидемии коронавируса.
«Организована работа по дезинфекции уличных детских игровых площадок в парках и скверах, уличных урн и контейнерных площадок», — заверил Ахметкалиев на пресс-конференции, добавив, что дезинфицирующий раствор не опасен для людей.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алма-Ата закрываются на карантин с 19 марта. Чрезвычайный режим в республике продлится до 15 апреля.
К 18 марта в Казахстане зарегистрировали 35 случаев коронавирусной инфекции.