Депутат Верховной Рады Украины от группы «Доверие» Сергей Шахов заболел ОРВИ, но, чтобы удостовериться, что это не коронавирус, у него взяли анализы. Об этом 18 марта сообщает Telegram-канал «Легитимный»

Мэр Херсона назвал экспресс-тесты на коронавирус барахлом © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк сообщении.

Источник поясняет, что если бы депутат был заражен коронавирусом, то Совет нацбезопасности и обороны и Офис президента узнали про это первыми. Также сообщается, что Шахову сейчас сделают тесты на коронавирус и будут ждать официальных результатов.

Сам Шахов пока не прокомментировал слухи.