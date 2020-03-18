«Пошел разгон темы болезни одного из нардепов, как и предполагали наши источники. Вот такую справку раздают нардепам, что Шахов (группа "Доверие") болен коронавирусом. И даже демонстрируют вот такую распечатку, сделанную на домашнем компьютере. У нардепа Шахова реально сейчас ОРВИ, и кто-то, узнав это, решил хайпануть и разогнать панику», — говорится в сообщении.
Источник поясняет, что если бы депутат был заражен коронавирусом, то Совет нацбезопасности и обороны и Офис президента узнали про это первыми. Также сообщается, что Шахову сейчас сделают тесты на коронавирус и будут ждать официальных результатов.
Сам Шахов пока не прокомментировал слухи.