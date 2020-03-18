Министерство юстиции США готово к расследованию преступлений ветеранов Латышского легиона СС, если из РФ поступит соответствующий запрос. Об этом 18 марта РИА Новости сообщил официальный представитель минюста США Питер Карр

В понедельник, 16 марта, российский фонд «Историческая память» и фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки в специальном докладе обнародовали имена 96 бывших военнослужащих латышских СС. В США проживают 32 из них.

«Если российские власти подозревают причастность к преступлениям нацистов любого из жителя США, Министерство юстиции уже продемонстрировало, что воспринимает такие подозрения очень серьезно и будет их расследовать должным образом. Российские власти должны воспользоваться официальными межправительственными каналами», — цитирует агентство Питера Карра.

Зачем "зоотечественники" в Украине прославляют Шухевича и врут про СС © Public Domain

Минюст последней также просит передать ему информацию об участниках Латышского легиона СС, предположительно, причастных к военным преступлениям.

Латышские пособники нацистов повинны в целом ряде преступлений против человечности. Так, им инкриминируются массовые убийства в годы оккупации жителей деревень Жестяная Горка и Черное в Новгородской области.

В мае 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как поисковики обнаружили в этих местах массовое захоронение убитых карателями местных жителей.

Всего были найдены останки 42 человек, в том числе трех детей и беременной женщины.