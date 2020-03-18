«Я рожден для препятствий и победы над ними. И поэтому я справлюсь со всеми препятствиями, если буду приглашен, и приеду, чтобы там присутствовать и почтить эту важную дату — огромные жертвы и Победу», — заявил Валенса.
Он также отметил, что часто бывает в Москве, и в последний раз был России около полугода назад по приглашению экс-президент СССР Михаила Горбачева.
Лех Валенса занимал пост президента Польши с 1990 по 1995 год.
Парад в честь 75-летия Великой Победы пройдет в Москве 9 мая. Приезд на мероприятие уже подтвердили 17 мировых лидеров.