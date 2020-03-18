Бывший президент Польши Лех Валенса готов приехать на Парад Победы в Москву 9 мая, если его пригласят. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном в среду, 18 марта

«Я рожден для препятствий и победы над ними. И поэтому я справлюсь со всеми препятствиями, если буду приглашен, и приеду, чтобы там присутствовать и почтить эту важную дату — огромные жертвы и Победу», — заявил Валенса.

8 марта в Польше: «День женщин» празднуют охотнее, чем во времена ПНР © CC0, Pixabay Михаила Горбачева.

Лех Валенса занимал пост президента Польши с 1990 по 1995 год.

Парад в честь 75-летия Великой Победы пройдет в Москве 9 мая. Приезд на мероприятие уже подтвердили 17 мировых лидеров.