Назначение Ермака главой ОПУ может означать переход Киева на пророссийский курс — «Батькивщина»
Назначение Ермака главой ОПУ может означать переход Киева на пророссийский курс — «Батькивщина»
© РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк
«Определить Терещенко Людмилу Владимировну победителем конкурса на занятие вакантной должности <…> начальника управления культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации», — говорится в документе.

При этом на Харьковщине Терещенко имеет скандальную репутацию из-за своих политических взглядов. До 2017 года она возглавляла Харьковский областной центр молодежи, однако привлекла внимание националистов рядом перепощенных еще в 2014 году записей в Facebook.

В одной из них содержалось стихотворение, осуждающее агрессивные действия против участников Майдана, в другой — одобрение политики российского лидера, а в третьей называлась «маразмом» отмена 8 марта, 1 и 9 мая, а также введение праздника в память о «подвиге Небесной сотни».

В связи с этим активисты обратились с открытым письмом к председателю ОГА, Харьковскому облсовету и УСБУ в Харьковской области, заявив о том, что Терещенко, которая «обвиняет участников Революции Достоинства в фашизме, радуется аннексии Крыма и открыто выражает поддержку путинскому режиму», не может занимать госдолжность.

По этому поводу было возбуждено уголовное дело, однако 25 апреля 2019 года прокуратура Харьковской области закрыла его ввиду отсутствия состава преступления.

Начальницей управления культуры Харьковщины стала «аплодировавшая Путину» противница декоммунизации
© kh.depo.ua
Начальницей управления культуры Харьковщины стала «аплодировавшая Путину» противница декоммунизации
© kh.depo.ua
Начальницей управления культуры Харьковщины стала «аплодировавшая Путину» противница декоммунизации
© kh.depo.ua