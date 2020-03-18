Начальницей управления культуры Харьковщины стала «аплодировавшая Путину» противница декоммунизации

В конкурсе на должность начальника управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации победила Людмила Терещенко, которая в 2014 году выражала поддержку политике президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о назначении от 17 марта было опубликовано на сайте ОГА

Назначение Ермака главой ОПУ может означать переход Киева на пророссийский курс — «Батькивщина» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Терещенко Людмилу Владимировну победителем конкурса на занятие вакантной должности <…> начальника управления культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации», — говорится в документе.

При этом на Харьковщине Терещенко имеет скандальную репутацию из-за своих политических взглядов. До 2017 года она возглавляла Харьковский областной центр молодежи, однако привлекла внимание националистов рядом перепощенных еще в 2014 году записей в Facebook.

В одной из них содержалось стихотворение, осуждающее агрессивные действия против участников Майдана, в другой — одобрение политики российского лидера, а в третьей называлась «маразмом» отмена 8 марта, 1 и 9 мая, а также введение праздника в память о «подвиге Небесной сотни».

В связи с этим активисты обратились с открытым письмом к председателю ОГА, Харьковскому облсовету и УСБУ в Харьковской области, заявив о том, что Терещенко, которая «обвиняет участников Революции Достоинства в фашизме, радуется аннексии Крыма и открыто выражает поддержку путинскому режиму», не может занимать госдолжность.

По этому поводу было возбуждено уголовное дело, однако 25 апреля 2019 года прокуратура Харьковской области закрыла его ввиду отсутствия состава преступления.