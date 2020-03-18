Ежедневные гигиенические прокладки могут усилить профилактическое действие медицинских масок во время карантина из-за смертельного коронавируса. Об этом 18 марта сообщает ria-m.tv со ссылкой на инструкцию бывшего врача-инфекциониста

Киев за свой счет закупит горожанам медицинские маски – Кличко © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк приклеить ежедневную тонкую прокладку к светлой стороне маски, которая прикладывается к лицу. На поверхность прокладки следует нанести капли прополиса на спирту или водной основе и равномерно распределить. Альтернатива — масло чайного дерева, эвкалиптовое или пихтовое масло, а также экстракт семян грейпфрута. Все они содержат природные фитонциды, которые губительно действуют на вирусы и бактерии.

По ее словам, такая маска защитит, если вы находитесь в контакте с больными или в местах массового скопления людей.

Эта рекомендация уже стала поводом для множества фотожаб и мемов с использованием женских прокладок. Одни пользователи соцсетей совет высмеивают, другие утверждают, что так от коронавируса с начала пандемии защищаются европейцы.