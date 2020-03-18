Медик порекомендовала приклеить ежедневную тонкую прокладку к светлой стороне маски, которая прикладывается к лицу. На поверхность прокладки следует нанести капли прополиса на спирту или водной основе и равномерно распределить. Альтернатива — масло чайного дерева, эвкалиптовое или пихтовое масло, а также экстракт семян грейпфрута. Все они содержат природные фитонциды, которые губительно действуют на вирусы и бактерии.
По ее словам, такая маска защитит, если вы находитесь в контакте с больными или в местах массового скопления людей.
Эта рекомендация уже стала поводом для множества фотожаб и мемов с использованием женских прокладок. Одни пользователи соцсетей совет высмеивают, другие утверждают, что так от коронавируса с начала пандемии защищаются европейцы.