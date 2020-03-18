Херсон не получил от государства защитных масок, экспресс-тестов и тест-систем на коронавирус. Об этом 18 марта сообщила начальник управления здравоохранения Светлана Межерицкая, передает местное издание «Херсон online»
По ее словам, поставить тесты обещали накануне вечером.
«Владимир Миколаенко назвал экспресс-тесты барахлом, которое не диагностирует коронавирус. Он добавил, что Херсон должен получить тест-системы. По его словам, системы уже находятся в Киеве и готовятся на отправку в наш город», — говорится в сообщении.
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