В условиях форс-мажора и под контролем радикалов. В Украине к коронавирусу подступаются с кнутом и пряником
В условиях форс-мажора и под контролем радикалов. В Украине к коронавирусу подступаются с кнутом и пряником
© REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк
По ее словам, поставить тесты обещали накануне вечером.

«Владимир Миколаенко назвал экспресс-тесты барахлом, которое не диагностирует коронавирус. Он добавил, что Херсон должен получить тест-системы. По его словам, системы уже находятся в Киеве и готовятся на отправку в наш город», — говорится в сообщении.    