Херсон не получил от государства защитных масок, экспресс-тестов и тест-систем на коронавирус. Об этом 18 марта сообщила начальник управления здравоохранения Светлана Межерицкая, передает местное издание «Херсон online»

В условиях форс-мажора и под контролем радикалов. В Украине к коронавирусу подступаются с кнутом и пряником © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Владимир Миколаенко назвал экспресс-тесты барахлом, которое не диагностирует коронавирус. Он добавил, что Херсон должен получить тест-системы. По его словам, системы уже находятся в Киеве и готовятся на отправку в наш город», — говорится в сообщении.