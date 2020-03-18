На улицах Днепра появилось объявление о «карантинной няне», готовой взять ребенка работающих родителей в домашний детсад на время карантина. Об этом местная жительница Валентина Амельченко на днях сообщила на своей странице в Facebook

Коронавирус «помолодел»: на Украине среди заболевших оказались дети © nadi0 / flickr

В объявлении утверждается, что для родителей, которые вынуждены ездить на работу и не знают, с кем оставить ребенка во время карантина, есть выход. «Педагог-психолог» с домашним детсадом обещает обеспечить интересный и полезный досуг для детей.

При этом подобное предложение является нарушением введенного из-за распространения коронавирусной инфекции карантина, в рамках которого были закрыты все учебные заведения, чтобы обеспечить детям нахождение дома, в изоляции.