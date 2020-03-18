«Днепр! На [жилмассиве] Победе объявления возле подъездов! И это в то время, когда запрещено водить в садики, нашлась та, которой наплевать на карантин и на запрет. Предлагает свой мини-детсад???» — написала она и выложила фотографию объявления.
В объявлении утверждается, что для родителей, которые вынуждены ездить на работу и не знают, с кем оставить ребенка во время карантина, есть выход. «Педагог-психолог» с домашним детсадом обещает обеспечить интересный и полезный досуг для детей.
При этом подобное предложение является нарушением введенного из-за распространения коронавирусной инфекции карантина, в рамках которого были закрыты все учебные заведения, чтобы обеспечить детям нахождение дома, в изоляции.