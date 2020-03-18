В Радомышле Житомирской области работы лишилась санитарка центральной районной больницы из-за отказа мыть палату, где произошла первая на Украине смерть от коронавируса, без защитного костюма. Об этом 18 марта сообщает ТСН

Администрация больницы попыталась заставить санитарку инфекционного отделения мыть эту палату без средств защиты. Мать ребенка-инвалида отказалась, побоявшись подхватить инфекцию.

«Были три защитных костюма, все. Нас было пять. И они меня заставляют. Не дай Бог, я ребенку принесу», — рассказал санитарка.

После этого ее уволили.

На Украине подтвердились 14 случаев COVID-19. Эпидемия уже унесла жизни двух человек. Второй погибшей стала 33-летняя женщина.