В Радомышле 13 марта от коронавирусной инфекции скончалась 71-летняя пенсионерка.
Администрация больницы попыталась заставить санитарку инфекционного отделения мыть эту палату без средств защиты. Мать ребенка-инвалида отказалась, побоявшись подхватить инфекцию.
«Были три защитных костюма, все. Нас было пять. И они меня заставляют. Не дай Бог, я ребенку принесу», — рассказал санитарка.
После этого ее уволили.
На Украине подтвердились 14 случаев COVID-19. Эпидемия уже унесла жизни двух человек. Второй погибшей стала 33-летняя женщина.