«С этим не шутят»: фанаты высмеяли Наташу Королёву за брендовую маску от коронавируса

Она сняла видеоролик, где показала свое лицо в расшитой кристаллами маске.
«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера Татьяны Мельник! Девчонки, в сложившейся ситуации наш девиз — красоту, коронавирус, обходи стороной! Не падаем духом, не унываем!» — написала звезда.
Пользователи отнеслись к такой мере защиты от болезни скептически.
«А ничего, что ее менять надо через 2 часа. Как ее дезинфицировать?», «Ага. Стирать не забывайте каждые 2 часа», «Да уж, бабло зарабатывают», «Но зачем, Наташа, ты так, с этим не шутят», «Глупо», «Не смешно, люди страдают», «В ней и похоронят», — написали они в комментариях к видео.