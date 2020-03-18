«С этим не шутят»: фанаты высмеяли Наташу Королёву за брендовую маску от коронавируса

Певица Наташа Королева 17 марта похвасталась в своем Instagram дизайнерской маской для профилактики коронавируса

Вчера подснежники, сегодня маски. Придорожные торговцы в Киеве меняют ассортимент © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера Татьяны Мельник! Девчонки, в сложившейся ситуации наш девиз — красоту, коронавирус, обходи стороной! Не падаем духом, не унываем!» — написала звезда.

Пользователи отнеслись к такой мере защиты от болезни скептически.

«А ничего, что ее менять надо через 2 часа. Как ее дезинфицировать?», «Ага. Стирать не забывайте каждые 2 часа», «Да уж, бабло зарабатывают», «Но зачем, Наташа, ты так, с этим не шутят», «Глупо», «Не смешно, люди страдают», «В ней и похоронят», — написали они в комментариях к видео.