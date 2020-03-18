На снимке футболист указывает на доску, на которой написано: «Тактика!!! Помой руки! Оставайся дома! Помогать друг другу! Дисциплина!!!»
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Несколько советов от @darijosrna на время карантина: ⠀ ❗ Мойте руки ❗ Оставайтесь дома ❗ Помогайте друг другу ❗ Дисциплина ⠀ Some quarantine tips from @darijosrna: ⠀ ❗ Wash your hands ❗ Stay at home ❗ Help each other ❗ Discipline ⠀ Кілька порад від @darijosrna на час карантину: ⠀ ❗ Мийте руки ❗ Залишайтеся вдома ❗ Допомагайте одне одному ❗ Дисципліна ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Срна #Srna
Тем временем ввиду распространения в мире коронавирусной инфекции исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.
Кроме того, появилась информация о том, что УЕФА перенесет Евро-2020 на следующее лето. Игры должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионаты же получат возможность завершить сезон этим летом.