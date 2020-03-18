Ассистент главного тренера донецкого ФК «Шахтер» и амбассадор клуба Дарио Срна разработал тактику борьбы против коронавируса. Фотография с расписанной на доске тактикой опубликована в Instagram-аккаунте fcshakhtar 17 марта

На снимке футболист указывает на доску, на которой написано: «Тактика!!! Помой руки! Оставайся дома! Помогать друг другу! Дисциплина!!!»

Тем временем ввиду распространения в мире коронавирусной инфекции исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.

Кроме того, появилась информация о том, что УЕФА перенесет Евро-2020 на следующее лето. Игры должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионаты же получат возможность завершить сезон этим летом.