Пограничники задержали в Брестском районе Белоруссии двух граждан Турции, которые пытались нелегально попасть на территорию Польши. Об этом сообщили в Брестской пограничной группе, передает Sputnik Беларусь 18 марта

«Польша для поляков»: в Торуне избили группу украинцев, россиян и белорусов за русский язык © zaveqna / flickr

«Граждане Турции ничего лучше не придумали, чем объяснить свое нахождение в приграничье поиском туалета», — рассказали пограничники.

Там также сообщили, что после проверки мобильных телефонов нарушителей выяснилось, что они переписывались с соотечественниками, живущими в ЕС, и хотели попасть в Польшу.

Задержанных мужчин в ближайшее время депортируют на родину с запретом посещения Белоруссии на пятилетний срок.