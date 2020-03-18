Отмечается, что турки приехали в Брест из Минска и поселились в одной из гостиниц областного центра. Позже они собрали личные вещи и направились в прилегающий к границе лес на «экскурсию», где и попались.
«Граждане Турции ничего лучше не придумали, чем объяснить свое нахождение в приграничье поиском туалета», — рассказали пограничники.
Там также сообщили, что после проверки мобильных телефонов нарушителей выяснилось, что они переписывались с соотечественниками, живущими в ЕС, и хотели попасть в Польшу.
Задержанных мужчин в ближайшее время депортируют на родину с запретом посещения Белоруссии на пятилетний срок.