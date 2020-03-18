По их словам, кончины можно было бы избежать, если бы медики вовремя диагностировали инфекцию.
У Татьяны была опухоль возле центрального ствола головного мозга. В октябре 2016 года ее успешно прооперировали в Киеве, в последнее время она чувствовала себя нормально.
В начале месяца у женщины поднялась температура, она думала, что это обычное ОРВИ и вызвала врача на дом, он назначил антибиотики, но они не помогли и через два дня женщина с мужем отправилась в Вашкивцы. На прошлой неделе их не приняли в областной больнице и обругали за то, что пришли без направления. Врачи выслушали больную, сделали снимок легких и сказали, что все хорошо.
В минувшие выходные Татьяна начала задыхаться, ее госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. По отделению она шла пешком, так как каталки не было. Позже у женщины начались судороги из-за высокой температуры и интоксикации организма.
В понедельник вечером пациентка потеряла сознание. Кнопки вызова в боксах не работают, никто не знает, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали, она умерла.
По словам родственников погибшей, врачи поставили ей диагноз — эпилептический приступ, которого у нее ни разу в жизни не было.