Родные умершей от коронавируса 33-летней жительницы Черновицкой области Татьяны, у которой остались двое маленьких детей, винят в ее смерти врачей. Об этом сообщает 18 марта rbc.ua

Заболевших коронавирусом на Украине стало в два раза больше © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк диагностировали инфекцию.

У Татьяны была опухоль возле центрального ствола головного мозга. В октябре 2016 года ее успешно прооперировали в Киеве, в последнее время она чувствовала себя нормально.

В начале месяца у женщины поднялась температура, она думала, что это обычное ОРВИ и вызвала врача на дом, он назначил антибиотики, но они не помогли и через два дня женщина с мужем отправилась в Вашкивцы. На прошлой неделе их не приняли в областной больнице и обругали за то, что пришли без направления. Врачи выслушали больную, сделали снимок легких и сказали, что все хорошо.

В минувшие выходные Татьяна начала задыхаться, ее госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. По отделению она шла пешком, так как каталки не было. Позже у женщины начались судороги из-за высокой температуры и интоксикации организма.

В понедельник вечером пациентка потеряла сознание. Кнопки вызова в боксах не работают, никто не знает, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали, она умерла.

По словам родственников погибшей, врачи поставили ей диагноз — эпилептический приступ, которого у нее ни разу в жизни не было.