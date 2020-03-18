Для интеграции в Союзное государство Москва предлагала Белоруссии создать 12 наднациональных органов. Об этом 18 марта сообщает Sputnik Беларусь

В том числе речь шла о едином эмиссионом центре, суде, единой таможенной службе, счетной палате, единых органах в сфере транспорта, промышленности антимонопольного регулирования, обороны и правоохранительных органов.

Кроме того, российская сторона выступила за создание регулятора в области рынков нефти, газа и электроэнергии.

Лукашенко губит собственное детище — Безпалько о Союзном государстве © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин еще в прошлом году договорились обсудить 30 дорожных карт, чтобы принять их пакетом, а к последней вернуться позднее.

Однако в 2020 году отношения между Минском и Москвой обострились после того, как стороны не смогли договориться о цене на нефть и переговорный процесс приостановился.