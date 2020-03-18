В том числе речь шла о едином эмиссионом центре, суде, единой таможенной службе, счетной палате, единых органах в сфере транспорта, промышленности антимонопольного регулирования, обороны и правоохранительных органов.
Кроме того, российская сторона выступила за создание регулятора в области рынков нефти, газа и электроэнергии.
По всем этим предложениям была разработана 31-я дорожная карта.
Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин еще в прошлом году договорились обсудить 30 дорожных карт, чтобы принять их пакетом, а к последней вернуться позднее.
Однако в 2020 году отношения между Минском и Москвой обострились после того, как стороны не смогли договориться о цене на нефть и переговорный процесс приостановился.