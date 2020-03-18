Салон машины можно обрабатывать антисептическими средствами. Делать это следует не только перед поездкой, но и после нее.
Особое внимание нужно уделять рулю, рычагу на крышке коробке передач, ручнику, кнопкам и дверным ручкам.
В качестве чистящих средств подойдет медицинский спирт или 60-процентный спиртовой раствор, дезинфицирующие салфетки для автомобилей, антиспетики.
Для предотвращения распространения смертоносного коронавируса на Украине ввели жесткий карантин. В городах закрыли метрополитены. Транспортное сообщение между регионами приостановили.