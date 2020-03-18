Личные автомобили нужно чаще мыть и проветривать во время карантина из-за распространения коронавируса на Украине. Об этом 18 марта сообщает znaj.ua

Безопасно для человека, убийственно для коронавирусов. Украинцам советуют спасаться старым винницким антисептиком © Nadyana Magazine / flickr.com обрабатывать антисептическими средствами. Делать это следует не только перед поездкой, но и после нее.

Особое внимание нужно уделять рулю, рычагу на крышке коробке передач, ручнику, кнопкам и дверным ручкам.

В качестве чистящих средств подойдет медицинский спирт или 60-процентный спиртовой раствор, дезинфицирующие салфетки для автомобилей, антиспетики.

Для предотвращения распространения смертоносного коронавируса на Украине ввели жесткий карантин. В городах закрыли метрополитены. Транспортное сообщение между регионами приостановили.