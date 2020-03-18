По ее словам, эту планету называют строгим учителем, который наказывает за непослушание. Сатурн будто сжимает своими кольцами, ограничивает пространство и возможности, держит в рамках строгих предписаний.
«Это и есть его основная задача: ограничивать, сдерживать, не давать свободно развернуться, а то и урезать, отбирать, наносить ущерб. Всеобщий мировой карантин — идеальная демонстрация Сатурна… Мы все сжаты его кольцами», — поделилась астролог.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию китайского коронавируса. Заболевание подхватили почти 200 тысяч человек, около 8 тысяч из них скончались, 82 тысячи человек вылечились.