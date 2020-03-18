Число заболевших новым типом коронавирусом COVID-19 на Украине гораздо больше, чем показывает официальная статистика. Об этом заявил глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Комиссаренко, передает «Главред» 17 марта

Умерла украинка, у которой подозревали коронавирус © sed legolas / flickr.com

«Ситуация по распространению вируса показывает, что мы сейчас видим только вершину айсберга, но на самом деле у нас значительно больше инфицированных. Введение карантина я однозначно поддерживаю. Карантин — это единственное эффективное сейчас оружие для Украины для того, чтобы бороться с коронавирусом, и надо придерживаться положений карантина», — заявил Комиссаренко.

Во вторник, 16 марта, СНБО провел экстренное заседание по вопросу объявления на Украине чрезвычайного положения. Ранее Кабмин ввел на всей территории страны карантин, который продлится до 3 апреля.