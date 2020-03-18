На сегодняшний день на Украине были зафиксированы 14 случаев заболевания новым коронавирусом, один из которых — смертельный. Еще одна инфицированная женщина, по данным врачей, умерла из-за патологии, не связанной с вирусом.
«Ситуация по распространению вируса показывает, что мы сейчас видим только вершину айсберга, но на самом деле у нас значительно больше инфицированных. Введение карантина я однозначно поддерживаю. Карантин — это единственное эффективное сейчас оружие для Украины для того, чтобы бороться с коронавирусом, и надо придерживаться положений карантина», — заявил Комиссаренко.
Во вторник, 16 марта, СНБО провел экстренное заседание по вопросу объявления на Украине чрезвычайного положения. Ранее Кабмин ввел на всей территории страны карантин, который продлится до 3 апреля.