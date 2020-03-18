В неканонической Православной церкви Украины утвердили общий текст молитвы на время пандемии Covid-19. Об этом 17 марта сообщили на сайте ПЦУ

Украина.ру на Youtube Гаспарян объяснил, как обвал цен на нефть повлияет на экономику Украины