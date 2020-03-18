«Синод призвал епископат, духовенство и паству с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления и здравоохранения в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания COVID-19. По этому поводу были утверждены соответствующие практические наставления и общий текст молитвы в любое время губительной эпидемии, с благословением использовать и другие предусмотренные церковной традицией молитвы», — говорится в материале.
С полным текстом молитвы можно ознакомиться здесь.
В минувшие выходные на воскресные службы в украинские церкви пришло рекордно большое количество прихожан, несмотря на объявленный на территории всей страны жесткий карантин.