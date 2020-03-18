Президент РФ Владимир Путин проведет в Крыму шестую годовщину присоединения полуострова к России: в Севастополе он встретится с представителями общественности региона и вручит госнаграды строителям Крымского моста, передает РИА Новости 18 марта

«Крымская весна» отменяется: власти Севастополя запретили массовые мероприятия из-за коронавируса © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк Михаил Развожаев сообщил, что из-за распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19 местные власти вводят в городе режим повышенной готовности, который запрещает проведение массовых мероприятий, в том числе посвященных шестилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Тем не менее официальная часть состоится: президент прибудет в республику в среду, 18 марта, и останется на два дня. В программе визита — встреча с представителями общественности Крыма и Севастополя, а также вручение госнаград.

Кроме того, Путин проведет в регионе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и Развожаевым.

При этом, как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, АП проверяет журналистов, посещающих мероприятия с участием президента, на коронавирус. Он также призвал СМИ не делегировать недавно побывавших за границей сотрудников в Крым.