Карантин оказал положительное влияние на Киев — Зеленский
Карантин оказал положительное влияние на Киев — Зеленский
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«Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации», — заверил мэр города Алексей Каспрук.

Накануне на Украине зафиксировали вторую смерть от коронавирусной инфекции — жертвой стала 33-летняя жительница Черновицкой области. В больницах области с подозрением на коронавирус находятся 27 человек, трое из них — дети.

 