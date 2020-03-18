Льготный проезд в общественном транспорте отменили в Черновцах, чтоб стимулировать пенсионеров меньше передвигаться по городу в период карантина. Об этом 17 марта сообщили на сайте горсовета

Украина.ру на Youtube Гаспарян объяснил, как обвал цен на нефть повлияет на экономику Украины