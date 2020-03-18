«Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации», — заверил мэр города Алексей Каспрук.
Накануне на Украине зафиксировали вторую смерть от коронавирусной инфекции — жертвой стала 33-летняя жительница Черновицкой области. В больницах области с подозрением на коронавирус находятся 27 человек, трое из них — дети.