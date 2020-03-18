«Одним выстрелом – двух зайцев». Политолог объяснил, как власти Казахстана могут использовать коронавирус
«Одним выстрелом – двух зайцев». Политолог объяснил, как власти Казахстана могут использовать коронавирус
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Запрет будет действовать до отмены чрезвычайного положения, которое в республике ввели 13 марта в связи с пандемией коронавируса. С 17 марта Эстония закрыла свои границы для иностранцев.

«Ограничения на розничную продажу алкоголя необходимы для того, чтобы предотвратить случаи злоупотребления алкоголем, которые создают лишнюю нагрузку на работу медиков и полиции в период чрезвычайного положения», — говорится в сообщении.

По данным на 17 марта, коронавирусную инфекцию выявили у 225 граждан республики.

 