С 18 марта власти Эстонии запретили продажу алкогольных напитков с 22.00 до 10.00 в кафе, ресторанах, корчмах и гостиницах. Об этом вечером сообщило Коммуникационное бюро правительства страны

«Одним выстрелом – двух зайцев». Политолог объяснил, как власти Казахстана могут использовать коронавирус © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Ограничения на розничную продажу алкоголя необходимы для того, чтобы предотвратить случаи злоупотребления алкоголем, которые создают лишнюю нагрузку на работу медиков и полиции в период чрезвычайного положения», — говорится в сообщении.

По данным на 17 марта, коронавирусную инфекцию выявили у 225 граждан республики.