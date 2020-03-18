Запрет будет действовать до отмены чрезвычайного положения, которое в республике ввели 13 марта в связи с пандемией коронавируса. С 17 марта Эстония закрыла свои границы для иностранцев.
«Ограничения на розничную продажу алкоголя необходимы для того, чтобы предотвратить случаи злоупотребления алкоголем, которые создают лишнюю нагрузку на работу медиков и полиции в период чрезвычайного положения», — говорится в сообщении.
По данным на 17 марта, коронавирусную инфекцию выявили у 225 граждан республики.