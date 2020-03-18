Зеленский признался в убийстве Эрики: украинский телеканал сопроводил обращение президента ошибочными субтитрами

Курьезное видео с ошибочными субтитрами разлетелось по соцсетям.
Когда Зеленский говорил о чартерных рейсах и застрявших в отпуске согражданах, внезапно появилась надпись: «Это я убила Эрику».
После этого последовал набор не менее странных фраз: «Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмоловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу. Ворсинки от веревки направлены вверх. Таким образом, тело подтягивали уже после смерти».
В соцсетях представили, каким шоком увиденное могло стать для глухонемых зрителей.