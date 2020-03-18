На карантине Зеленский посоветовал читать Паланика и смотреть французское кино
На карантине Зеленский посоветовал читать Паланика и смотреть французское кино
© пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк
Курьезное видео с ошибочными субтитрами разлетелось по соцсетям.

Когда Зеленский говорил о чартерных рейсах и застрявших в отпуске согражданах, внезапно появилась надпись: «Это я убила Эрику».

После этого последовал набор не менее странных фраз: «Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмоловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу. Ворсинки от веревки направлены вверх. Таким образом, тело подтягивали уже после смерти».

В соцсетях представили, каким шоком увиденное могло стать для глухонемых зрителей.

Зеленский признался в убийстве Эрики: украинский телеканал сопроводил обращение президента ошибочными субтитрами

 

 