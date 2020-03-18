Зеленский признался в убийстве Эрики: украинский телеканал сопроводил обращение президента ошибочными субтитрами

Во время трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского на канале ICTV произошел технический сбой: пока глава государства рассказывал, каким образом оказавшимся за границей украинцам можно вернуться домой в условиях карантина, внизу экрана мелькали субтитры, вероятно, из какого-то детективного фильма или сериала

На карантине Зеленский посоветовал читать Паланика и смотреть французское кино © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

Когда Зеленский говорил о чартерных рейсах и застрявших в отпуске согражданах, внезапно появилась надпись: «Это я убила Эрику».

После этого последовал набор не менее странных фраз: «Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмоловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу. Ворсинки от веревки направлены вверх. Таким образом, тело подтягивали уже после смерти».

В соцсетях представили, каким шоком увиденное могло стать для глухонемых зрителей.