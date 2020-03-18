«Прежде всего, я благодарю всех, кто прислушивался к советам и сегодня остался дома. Это действительно очень важно для вашей жизни и вашего здоровья. Есть и другой позитив в карантине: впервые за долгое время в Киеве резко снизился уровень загрязнения воздуха. И это не может не радовать», — сказал он.
Зеленский указал, что продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы работают.
Он поблагодарил Верховную Раду, которая не пошла на карантин.
«Депутаты работают в комитетах, а в случае необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась, страна работает», — отметил он.