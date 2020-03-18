Впервые за долгое время в Киеве резко снизился уровень загрязнения воздуха из-за карантина. Об этом 17 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина»

Карантин для ВСУ. Как болезни бьют по украинской армии © Facebook, General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Перейти в фотобанк сказал он.

Зеленский указал, что продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы работают.

Он поблагодарил Верховную Раду, которая не пошла на карантин.

«Депутаты работают в комитетах, а в случае необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась, страна работает», — отметил он.