В стране зафиксировано 14 случаев заражения. Из них два человека умерли.
Наибольшее количество положительных результатов на наличие вируса обнаружено в Черновицкой области (10 человек). По одному заболевшему находятся в Житомирской и Киевской областях, еще два — в Киеве.
На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение.
Кроме того, в стране приняли закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.