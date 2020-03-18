Заразившихся коронавирусом на Украине стало в два раза больше. Об этом вечером 17 марта сообщил Центр общественного здоровья страны в Facebook

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Наибольшее количество положительных результатов на наличие вируса обнаружено в Черновицкой области (10 человек). По одному заболевшему находятся в Житомирской и Киевской областях, еще два — в Киеве.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение.

Кроме того, в стране приняли закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.