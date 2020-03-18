Громкие посадки украинских топ-коррупционеров предыдущего режима — это единственное, что в нынешних условиях может спасти падающий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 17 марта

Ранее новоназначенный генпрокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала быстро и законно довести до суда все дела топ-коррупционеров прежней власти.

«У Зеленского есть понимание, что в условиях коронавируса и полнейшего провала в экономике, ее краха, который надвигается на Украину, единственное, что можно подсунуть избирателю, это какие-то зрелища. А лучшие зрелища — это посадки представителей предыдущей власти», — подчеркнул Молчанов.

Он полагает, что бывшим украинским топ-политикам нужно всерьез призадуматься, потому что в этот раз до них действительно могут добраться правоохранители.

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