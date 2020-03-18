Новый генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова нацелена на реальные посадки коррупционеров режима Петра Порошенко, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 17 марта

Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Руслан Рябошапка.

«Венедиктова нацелена на посадки, и для Петра Порошенко это самый негативный сценарий, потому что ему точно нужно будет бежать из страны», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Венедиктова на посту и.о. главы ГБР критиковала Рябошапку за затягивание огромного количества уголовных дел, теперь же обещает быстро и законно довести их до суда.

Полностью интервью можно прочитать здесь.