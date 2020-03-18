Он напомнил, что Венедиктова в Госбюро расследований (ГБР) прилагала реальные усилия для вручения Порошенко подозрения, но они блокировались Генеральной прокуратурой, пока ведомство возглавлял Руслан Рябошапка.
«Венедиктова нацелена на посадки, и для Петра Порошенко это самый негативный сценарий, потому что ему точно нужно будет бежать из страны», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что Венедиктова на посту и.о. главы ГБР критиковала Рябошапку за затягивание огромного количества уголовных дел, теперь же обещает быстро и законно довести их до суда.
Полностью интервью можно прочитать здесь.