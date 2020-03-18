По его словам, одним из таких признаков стала заморозка счетов Национального фонда Казахстана в Нью-Йоркском банке в 22 млрд долларов по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати.
«Дело о конфискации имущества Назарбаевых в Лондоне тоже можно расценить как давление в первую очередь на Даригу, как на потенциальную преемницу Нурсултана Назарбаева. Дарига Назарбаева, по всем признакам, тоже придерживается промосковского курса, как и ее отец. Причем Назарбаев в последнее время все больше и больше демонстрирует свою лояльность Москве, нежели раньше», — считает политолог.
Однако Запад вряд ли пойдет на то, чтобы Казахстан резко дистанцировался от Москвы и стал устраивать какие-то инциденты внутри страны, добавил Талгат Мамырайимов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.