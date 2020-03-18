Судя по косвенным признакам, Запад пытается воздействовать на власти Казахстана, чтобы заставить их дистанцироваться от России. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia Анатолия Стати.

«Дело о конфискации имущества Назарбаевых в Лондоне тоже можно расценить как давление в первую очередь на Даригу, как на потенциальную преемницу Нурсултана Назарбаева. Дарига Назарбаева, по всем признакам, тоже придерживается промосковского курса, как и ее отец. Причем Назарбаев в последнее время все больше и больше демонстрирует свою лояльность Москве, нежели раньше», — считает политолог.

Однако Запад вряд ли пойдет на то, чтобы Казахстан резко дистанцировался от Москвы и стал устраивать какие-то инциденты внутри страны, добавил Талгат Мамырайимов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.